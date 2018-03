Bedrijfswagens minder verkocht

In augustus is de verkoop in de Europese Unie zelfs ruim 20 procent lager dan dezelfde maand vorig jaar, meldde de brancheorganisatie van autofabrikanten ACEA vandaag. Volgens de organisatie zijn ondernemers bezorgd over de algemene economische situatie en telde augustus twee werkdagen minder dan vorig jaar. De verkoop tot dusver in 2008 ligt ruim 3 procent onder het aantal van vorig jaar. Vooral nieuwe bestelwagens zijn minder vaak gekocht: in de eerste acht maanden zijn er bijna 5 procent minder op kenteken gezet. (ANP)

Nike boekt 10 pct lagere nettowinst

BEAVERTON, 25 SEPT. De Amerikaanse sportartikelenfabrikant Nike heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar 10 procent minder winst geboekt dan een jaar eerder. Dat maakte het bedrijf gisteren bekend. De nettowinst kwam in de periode van juni tot en met augustus uit op 510,5 miljoen dollar (347 miljoen euro). Dankzij een eenmalige belastingmeevaller kwam de winst een jaar eerder nog uit op bijna 570 miljoen dollar. De omzet van ’s wereld grootste fabrikant van sportschoenen en -kleding steeg met 17 procent tot 5,4 miljard dollar. Zowel de winst als de omzet was licht hoger dan analisten hadden verwacht. (ANP)

Daimler wil laatste deel Chrysler kwijt

BERLIJN, 25 SEPT. Het Duitse autoconcern Daimler wil zijn resterende belang van bijna 20 procent in de Amerikaanse branchegenoot Chrysler verkopen aan investeringsmaatschappij Cerberus. Dat maakte het moederbedrijf van onder meer Mercedes-Benz en Smart gisteren bekend. Daimler verkocht vorig jaar augustus al 80 procent van de aandelen van zijn voormalige Amerikaanse dochter voor 7,4 miljard dollar aan Cerberus. Daimler had Chrysler negen jaar eerder voor 36 miljard dollar gekocht. (ANP)

Maastricht aast op luchthaven Twente

MAASTRICHT, 25 SEPT. Maastricht Aachen Airport (MAA) wil alleen of samen met aandeelhouders in Enschede Airport Twente (EAT) de luchthaven in Twente de komende jaren exploiteren. MAA heeft het ministerie van Financiën uitgenodigd om hierover te overleggen. Dat heeft de directeur van MAA, Jan Tindemans, gisteren laten weten. Een eerdere tender van MAA om de luchthaven in Enschede te exploiteren mislukte onlangs, omdat het ministerie de prijs van de bieder te hoog vond. „We zijn bereid om enkele aandeelhouders van EAT, Reggeborg Beheer en OAD, bij het nieuwe plan te betrekken.“ (AN P)