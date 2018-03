Andere bakkeljauw

Voor 4 personen:250 gram bakkeljauwfilet3 grote bloemige aardappels, geschildzonnebloemolie1 middelgrote ui, gepeld en grof gesneden2 tenen knoflook, gepeld en fijngesneden2 schijfjes gemberwortel, fijngehakt1 trostomaat, in blokjes1 verkruimeld maggiblokje 1 gele Madame Jeannettegrof gemalen zwarte peper

In Surinaamse winkels is ook graatloze bakkeljauw (gezouten en gedroogde vis) verkrijgbaar die iets handiger in gebruik is dan de bekende pakjes met gezouten en gedroogde leng of koolvis met graat die in toko’s, Marokkaanse en Turkse winkels verkrijgbaar zijn. De Surinaamse die mij Trie leerde maken (recept 18 maart), leerde mij nu bakkeljauw met aardappels maken zonder de zoute visfilets te weken maar ze alleen af te spoelen met heet water. Dat leerde ze van haar moeder en het scheelt enorm in tijd. De theorie van de dames is dat de aardappels het surplus aan zout van de vis absorberen. Bovendien behoudt de bakkeljauw zo meer van zijn specifieke smaak. Heerlijk gerecht, maar ik heb ’s avonds drie potten thee leeggedronken vanwege die ‘zoutinjectie’. Toch maar een keer opkoken met koud water die bakkeljauw.

Bereiding: Zorg dat na het weken of opkoken de bakkeljauw aangenaam zout smaakt maar niet meer bremzout. Scheur de filets in handzame stukjes en knijp het vocht eruit. Snijd de aardappels in dobbelstenen. Verhit 5 eetlepels olie in een hapjespan en bak hierin de aardappels in 15 minuten rondom goudgeel en gaar; schep ze uit de pan. Bak in de achtergebleven olie uien, knoflook en gemberwortel al roerend zacht en geurig. Voeg tomaat en het maggiblokje toe en roerbak alles tot een smeuïge massa. Schep de bakkeljauw erdoor, leg de MadameJeanette erop en bak onder nu en dan omscheppen 10 minuten op vrij laag vuur; laat MadameJeanette heel. Voeg aardappels toe en laat ze doorwarmen. Breng de bakkeljauw op smaak met zwarte peper. Eet hierbij kousenband en witte rijst; wie van pittig houdt neemt minuscule flinters vruchtvlees van de Madame Jeanette met iedere hap rijst mee.

FLORINE BOUCHER

