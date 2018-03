Amerikaanse Neben tijdritkampioen

VARESE, 25 sept. De Amerikaanse wielrenster Amber Neben is gisteren in het Italiaanse Varese wereldkampioene tijdrijden geworden. Ze deed 33 minuten en 51 seconden over het parcours van ruim 25 kilometer. Het zilver ging naar de Oostenrijkse Christiane Söder, Judith Arndt uit Duitsland eindigde als derde. De Nederlandse Ellen van Dijk werd twintigste, een plek boven Regina Bruins. Kirsten Wild eindigde op de 25ste plaats.