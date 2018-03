Amerika lonkt voor voetballers

Paul de Koning uit Beek en Donk heeft een jaar gestudeerd aan de Long Island University in New York, kon elke dag voetballen en hoefde niets te betalen. Met dank aan een selectiedag van The Playerspool, waar hij vorig jaar werd gescout door een Amerikaanse voetbalcoach.

The Playerspool is een Nederlandse organisatie die verschillende selectiedagen – de zogenaamde showcases – organiseert voor Nederlandse voetballers die in de Verenigde Staten willen studeren én voetballen. Gisteren was de eerste showcase van dit jaar; 75 jongens en meiden streden in Tiel om een plaats voor de final showcase in december. Op 8 oktober wordt er een tweede selectiedag gehouden. Uiteindelijk mogen dertig voetballers naar de eindstrijd.

Bij de selectiedag in december is een veertigtal Amerikaanse voetbalcoaches aanwezig. „Zij kiezen de besten”, zegt medeorganisator Leonardo Mouwen, voormalig jeugdvoetballer bij NAC en RBC. „Die krijgen soms direct een contract aangeboden.”

Zo ging dat vorig jaar ook bij De Koning, voetballer bij derdeklasser Sparta ’25 uit Beek en Donk. „Aan het eind van de showcase kreeg ik aanbiedingen van vier universiteiten. Ik heb voor New York gekozen, want die had de beste voorwaarden.” De Nederlander kreeg een full scholarship. Dat houdt in dat zijn opleiding management volledig werd betaald, de huisvesting was geregeld en dat hij te eten kreeg. Ook werd zijn voetbaluitrusting vergoed.

Sinds juni is de 22-jarige De Koning terug in Nederland. „Het is raar om terug te zijn, want ik heb het daar heel leuk gehad.” De voetballer moest behalve studeren ook elke dag trainen. „We kregen voetbaltraining maar zaten ook regelmatig in de sportschool.” In de weekeindes speelden ze wedstrijden. „Op donderdagavond vlogen we naar onze bestemming om op zondagavond terug te keren naar New York.” Zo reisde hij door het Noord-Oosten van de Verenigde Staten en kwam hij onder andere in Washington en Boston. De Koning werd meteen aanvoerder van het voetbalteam. „Helaas haalden we de play-offs niet dus we deden niet mee om de prijzen. Maar verder was alles geweldig.”

Mouwen en zijn compagnon Jeroen Gösgens richtten The Play-erspool twee jaar geleden op. „De Amerikaanse universiteiten willen graag Europese spelers. En Nederland is populair, omdat het één van de betere jeugdopleidingen ter wereld heeft”, zegt Mouwen. „De Nederlandse voetballers zijn tactisch en technisch vaak beter dan spelers uit andere landen.”

De universiteitscoaches mogen volgens strenge regels van de NCAA (National Collegiate Athletic Association) een speler slechts eenmaal benaderen. „Bij ons bieden spelers zich zelf aan dus we omzeilen die regel op legale wijze”, zegt Mouwen.

Tot nu toe zijn via de organisatie 22 voetballers naar de Verenigde Staten gegaan. Hoewel jongens en meiden meedoen aan de selectiedag, zijn er nog geen meiden via The Playerspool naar Amerika afgereisd. „Het niveau van het vrouwenvoetbal in Amerika ligt erg hoog. Als meisje moet je dus wel heel goed zijn om opgemerkt te worden”, zegt Mouwen. Oud-voetbalster Marleen Molenaar, inmiddels manager bij het vrouwenteam van AZ, speelde in haar studietijd in Amerika bij het universiteitsteam van Santa Barbara. Talisha Doesburg (19) van SV Lelystad ’67 is een van de meiden die gisteren meededen aan de selectiedag. „Ik weet dat er op topniveau wordt gespeeld. Maar ik denk dat ik wel wat te bieden heb.”

Het verschil tussen de diverse universiteiten is groot. „Sommige kunnen 65.000 dollar per speler per jaar bieden, andere maar 15.000 dollar”, zegt Mouwen. De University of New Mexico heeft volgens de organisator veel te bieden. „Ze steken er veel geld in en het collegevoetbal leeft daar heel erg. Er komen ongeveer 3.600 toeschouwers op een wedstrijd af.”

Wie wil meedoen aan de selectiedagen moet minstens in het laatste jaar zitten van een mbo of havo opleiding. „De opleidingen in de Verenigde Staten zijn namelijk op hbo-niveau”, zegt Mouwen. „Daarbij moet je natuurlijk wel een beetje kunnen voetballen, maar omdat Nederlandse jongens goed zijn, is een relatief hoog competitieniveau niet eens vereist.”

Deelnemers worden beoordeeld door de organisatoren, voetbaltrainers maar ook oud-profs. Zo staan Jan Gösgens, jeugdtrainer van Feyenoord en Stefan Jansen, oud-speler van FC Den Bosch en Roda JC langs de lijn.

Volgende week horen de deelnemers of ze tot de final showcase zijn toegelaten.