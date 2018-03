`American Psycho` wordt ook musical

rotterdam, 25 sept.Bret Easton Ellis` cultroman American Psycho (1991) zal na de verfilming van Mary Harron in 2000 nu ook worden bewerkt tot musical. Dit meldt The New York Times. Producer David Johnson zegt over het idee: ”In `American Psycho` wordt zo vaak aan muziek gerefereerd dat een muzikale bewerking precies past. Bovendien is het personage van Patrick Bateman een pop-icoon geworden. Ik verheug me erop om Ellis`duistere maar komische wereld van de hebzucht naar het theater te vertalen.” Over een mogelijke cast is nog niets bekend gemaakt.