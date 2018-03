Almere start met uitleen luisterboek

ALMERE, 25 sept. Bij de bibliotheek Almere kunnen vanaf vandaag digitale lees- en luisterboeken, hoorcolleges of hoorspelenworden geleend.Vanmiddag start een proef met dit zogenaamde ` `Eportal`. Na Almere volgen Enschede, Zaandam, Haarlem en Den Haag. Gebruikers kunnen thuis inloggen op de Eportal en tegen betaling bijvoorbeeld een luister- of leesboek downloaden op hun computer, MP3-speler of USB-stick.Voorlopig is er een beperkte catalogus beschikbaar van 125 lees- en 125 luisterboeken.