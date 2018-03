Almere groeit snelst in Europa, in Brussel de meeste inbraken

ROTTERDAM. Almere is de stad met de snelst groeiende bevolking in Europa en heeft ook naar verhouding de meeste kinderen onder de veertien jaar. Dat blijkt uit vergelijkende statistieken die de Europese Commissie dinsdag heeft vrijgegeven. Almere laat een aantal andere snel groeiende steden, onder meer in Turkije, achter zich. Utrecht staat op plaats drie in de lijst. De gegevens, grotendeels verzameld in 2004,komen uit de Urban Audit, een statistisch onderzoek naar het leven in de steden van Europa. In Brussel werd het meest ingebroken, met 11,2 inbraken per 1.000 inwoners in 2004. Brussel wordt gevolgd door Londen en Amsterdam (allebei 8,8). Onderaan staat Luxemburg met 0,3 inbraken per 1.000 inwoners. Autodiefstallen komen veel voor in Italië. Het onderzoek vond plaats in 321 steden in de EU plus Turkije, Zwisterland en Noorwegen.