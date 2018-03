Akkoord provinciale verkiezingen in Irak

Na maanden van moeizame onderhandelingen heeft het Iraakse parlement een nieuwe provinciale verkiezingswet aangenomen. De wet maakt de weg vrij voor het houden van verkiezingen in de meeste delen van het land.

De wet, die is aangenomen door een meerderheid van de 275 parlementsleden, wordt door de VS gezien als een cruciale stap in de reïntegratie van Iraakse groepen die tot nu toe ondervertegenwoordigd zijn in het politieke proces. Dit geldt vooral voor sunnieten, die de provinciale verkiezingen in 2005 hebben geboycot. Het feit dat zij ondervertegenwoordigd waren, was volgens de VS reden voor de sunnitische opstand.

De verkiezingen waren eigenlijk in oktober gepland, maar werden uitgesteld omdat het wetsvoorstel eerder dit jaar op grote bezwaren van de Koerden stuitte. Hun belangrijkste bezwaar was een etnische herverdeling van de zetels in de provincieraad die gaat over de noordelijke oliestad Kirkuk. De Koerden hebben de macht in de raad sinds zij de vorige provinciale verkiezingen in 2005 wonnen na een boycot van de sunnitische moslims.

Verschillende etnische groepen – Arabieren, Koerden, christenen en Turkmenen – maken aanspraak op Kirkuk. De Koerden, die Kirkuk beschouwen als historische hoofdstad, willen de stad bij hun autonome enclave in het noorden betrekken. De Arabieren en Turkmenen willen dat de stad onder controle van de regering in Bagdad valt.

De Koerden blokkeerden het wetsvoorstel in juli in het parlement en president Talabani, een Koerd, weigerde zijn handtekening te zetten nadat de overige parlementsleden de wet alsnog hadden aangenomen.

Dat probleem is nog steeds niet opgelost. Als compromis heeft het parlement besloten een commissie op te zetten met vertegenwoordigers van belangrijkste groepen die aanspraak maken op de stad. Zij moeten het parlement vóór 31 maart aanbevelingen doen over oplossingen. De provinciale verkiezingen in Kirkuk zullen worden uitgesteld en de huidige provinciale raad zal aanblijven tot een afzonderlijke verkiezingswet voor de provincie is aangenomen.

Op 31 januari 2009 worden in 14 van de 18 provincies provinciale verkiezingen gehouden, Kirkuk en drie andere Koerdische provincies uitgezonderd. Onder de nieuwe wet moeten 25 procent van de raadsleden vrouw zijn. (AP, Reuters, BBC)