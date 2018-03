Ahmadinejad wil relatie met VS

New York, 25 sept.De Iraanse president Ahmadinejad heeft gisteren de hoop uitgesproken dat devolgende Amerikaanse president een eind zal maken aande bijna 30 jaar oude bevriezing van de relaties met Iran. In een toespraak tot 400 studenten en professoren in New York wees Ahmadinejaderop dat Iran de deur heeft opengezetnaarnormalisering van de relaties. Die eindigden met de bezetting van de Amerikaanse ambassade in Teheran na de islamitische revolutie van 1979. Washington heeft de laatste jaren juist het voortouw genomen in decampagne tegen het omstreden Iraanse nucleaire programma.