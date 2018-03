Aantal zelfmoorden voor het eerst in jaren gedaald

Voorburg. Het aantal mensen dat vorig jaar zelfmoord heeft gepleegd, is het laagst sinds 1975. De afname is opvallend omdat het aantal zelfdodingen de laatste vijftien jaar rond de 1.500 schommelde. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren presenteerde. In 2007 pleegden 1.353 personen zelfmoord. Dat is 11 procent minder dan in 2006 (1.524 zelfdodingen). Vooral het aantal vrouwen dat een einde aan hun leven maakte, daalde aanzienlijk (14 procent). Bij drie op de tien zelfmoorden gaat het om een vrouw. De meeste zelfdodingen doen zich voor op middelbare leeftijd, 40 tot en met 59 jaar.