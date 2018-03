N.O. presents ACKU

Den Haag: Paard van Troje. Aanvang: 23.00u. Entree: 5 euro, studenten gratis. Inl: www.paard.nl

Tijdens N.O. wordt in de grote zaal een eclectische mix gedraaid van verschillende dansstijlen. De entree voor studenten is gratis en voor 00.00 uur mag je als student ook een introducé gratis mee naar binnen loodsen. Elke laatste donderdag van de maand verzorgt cultuurburo ACKU tijdens N.O. het programma in de kleine zaal. In samenwerking met ACKU presenteert Royalclass entertainment vanavond Royal Thursday. Line-up: Arthur van Dyk & dj Magnify. MC 2 FAST zorgt voor de vocalen.