5 FOTOGRAFIE

Breda Photo

Breda: diverse locaties. Van 25 sept t/m 31 okt. Inl: www.bredaphoto.nl

Breda Photo vindt plaats in het Graphic Design Museum, het Breda’s Museum, Stichting KOP, NBKS, Idee-Fixe/Electron, Lokaal 01, Galerie Ecker en de Stadsgalerij. Maar ook buiten in het Chassépark waar enorme beelden staan opgesteld. Naast de exposities, o.a. Parrworld van Martin Parr, is er een uitgebreid randprogramma. In de eerste 10 dagen van het festival worden er ontmoetingen met bekende fotografen en lezingen georganiseerd. Daarnaast: een open-studioroute, een congres, een boekenbeurs en een amateurweekend.