Je eigen zoekmachine

www.Qnoob.com

Geen duizenden nutteloze zoekresultaten meer. Op qnoob.com maak je je eigen zoekmachine(s). Na de gratis registratie, geef je je machine een naam en voeg je de websites toe die de machine moet doorzoeken. Het resultaat: een gerichte zoektocht in plaats van een brij van resultaten op niet-relevante websites. Bijvoorbeeld: je bent op zoek naar een vegetarisch pastagerecht. Je maakt de zoekmachine ‘vegetarisch koken’ en selecteert vijftig goede receptensites. Het gerecht wordt dan in deze websites gezocht. Je beheert zelf je zoekmachine, dus je kunt meer websites toevoegen of websites verwijderen. Andere bezoekers kunnen (indien gewenst) ook jouw zoekmachine(s) gebruiken en jij die van hen. Je kunt twaalf zoekmachines kiezen die bij een volgend bezoek meteen op de startpagina komen. De website ziet er sober uit, maar is wel overzichtelijk. (FdJ)

Met bijdragen van Forra de Jong, Marten Mantel, Marije Ravelli en Robbert Weij