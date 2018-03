Allemaal 37

Den Bosch: Verkadefabriek. Tijd: 21.00u. Inl: www.verkadefabriek.nl

Allemaal 37 van Lenneke Maas, een hit tijdens Festival Cement, is dit najaar nog te zien in Den Bosch, Utrecht en Eindhoven. Over een groep vrienden die de dertig gepasseerd zijn – gespeeld door zes jongeren tussen de 13 en 17 jaar. De gedrevenheid om iets te betekenen in de wereld heeft plaatsgemaakt voor een ambitie die vooral gekoppeld is aan middelen verwerven om het gezin te onderhouden. Ideologie is ingeruild voor pragmatisme. De emotionele onstuimigheid van weleer heeft plaatsgemaakt voor gezapige volwassenheid.