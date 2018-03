3 Vertalen

Muziek in koebellen

‘More cowbell!’ is een bekend Amerikaans zinnetje afkomstig uit een sketch van Saturday Night Live uit 2000. De sketch gaat over de opname van (Don’t Fear) The Reaper, een nummer van hardrockband Blue Öyster Cult. Christopher Walken speelt een producer die steeds meer koebel wil horen, hoe hard de koebellist (Will Ferrell) ook zijn best doet. De website morecowbell.dj is naar deze sketch vernoemd. Het is een site die gebruik maakt van Analyze API, een staaltje techniek dat naar de structuur en inhoud van een mp3 kijkt, en de muziek begrijpt op een manier zoals een mens dat zou doen. Wat we daaraan hebben laat deze website zien: je kunt hier namelijk koebellen toevoegen aan een van je eigen mp3’s, en die koebel volgt dan op magische wijze precies het ritme van de muziek. Bij snoeiharde gabber, maar ook bij Marco Borsato. (MM)