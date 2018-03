3 Optreden

Zuco 103

Eindhoven: Effenaar. Tijd: 20.15u. Kaarten: 15 euro. www.effenaar.nl

Als er één Nederlandse band is die weet wat het is om een warm feestje te bouwen, is het Zuco 103 wel. Ze worden ook wel eens de uitvinders van ‘Brasilectro’ genoemd. Een term die betrekking heeft op het gebruik van zowel authentieke Braziliaanse klanken en elektronische elementen. Maar ook jazz, bossanova, dub en Afrobeat zijn kenmerken van dit swingende gezelschap onder leiding van de van origine Braziliaanse zangeres Lílian Vieira. Eerder dit jaar brachten ze hun vijfde volwaardige studioalbum uit: After the Carnaval.