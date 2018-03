20 miljoen voor extra kraamhulpen

Den Haag, 25 sept. Minister Klink (Volksgezondheid, CDA) trekt circa 20 miljoen euro uit om het personeelstekort in de kraamzorg te verhelpen. Nog voor komende zomer moet het tekort met 60 procent zijn teruggebracht. Klink gebruikt geld dat was bedoeld voor uitbreiding van het gemiddeld aantal kraamzorguren voor moeders van 44 naar 49, en geld voor de kraamzorg dat door de capaciteitsproblemen op de plank is blijven liggen. Afgelopen zomer bleek de sector ongeveer 540 vacatures te hebben op een totaal van 9.000 banen.