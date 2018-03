2 Rondkomen

Eén-dollar-per-dag-dieet

onedollardietproject.wordpress.com

Een dieet volg je meestal voor jezelf, zodat je afvalt, of juist aankomt. Christopher en Kerri Greenslate bedachten een dieet voor de wereld; het één-dollar-per-dag-dieet, en volgen het deze hele maand. Er zijn namelijk meer dan 1 miljard mensen die van één dollar per dag moeten rondkomen. Hoeveel voedsel gooien we eigenlijk weg en wat doet het met je om van zo weinig geld rond te komen? Kerri en Christopher geven de antwoorden op hun blog. Hun grootste uitkomst: armoede maakt vindingrijk. Ze weten inmiddels precies waar je gratis eten kunt vinden. Op de blog vind je boodschappenlijstjes en recepten. Als je ze wilt steunen, kan dat door een bemoedigend bericht achter te laten, of door geld te doneren. De opbrengst gaat naar een lokale buurtorganisatie en naar de wereldwijde ONE-campagne. (MR)