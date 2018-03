Alain Clark & James Pants

Rotterdam: WATT. Aanvangstijden 20.00u (Alain Clark) /22.00u (James Pants). Vvk: www.watt-rotterdam.nl

De Nederlandse zanger Alain Clark geeft dit jaar nog slechts twee shows in Nederland, waarvan een in de Heineken Music Hall en zijn laatste clubshow van het jaar geeft hij in de grote zaal van WATT. De jonge Amerikaan James Pants is een veelzijdige muzikant. Onlangs kwam zijn debuutalbum Welcome uit op het hiphoplabel Stones Throw. Op deze plaat gaat James Pants terug naar de electro/rap van de jaren 80, oude funk, rockgitaren en disco. James Pants treedt op op in de Basement van WATT.