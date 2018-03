Romeo en Julia

Rotterdam: Schouwburg. Aanvang: 20.15u. Entree: 10-15 euro. www.rotterdamseschouwburg.n

In De Internationale Keuze van de Rotterdamse Schouwburg is tot en met zaterdag Romeo en Julia te zien. Het Nature Theater of Oklahoma (de naam is ontleend aan de roman Amerika van Kafka) vroeg per telefoon aan vijftig mensen om het verhaal van Romeo en Julia na te vertellen. Dat resulteerde in vele verschillende versies, verrassende plotwendingen en zelfs nieuwe personages. Van dezelfde groep is van 26 t/m 28 september een solo te zien van een man die Rambo op eigen wijze navertelt.