Hier mag je wel roken

www.hiermaghetwel.nl

Sinds de invoering van het rookverbod op 1 juli voelen verstokte rokers zich steeds meer buitengesloten. Wat zou helpen, dachten de initiatiefnemers van hiermaghetwel.nl, is een website voor en door rokers die aangeeft welke horecagelegenheden rookvriendelijk zijn. En welke cafés een verwarmd terras hebben, zodat je niet buiten in de kou staat te vernikkelen met je sigaretje. Het resultaat is overrompelend. In een week tijd is het aantal kroegen op de site al verviervoudigd (de teller staat nu op ruim 850) en het einde is nog lang niet in zicht. Er staan vooral kroegen op die een speciale rookruimte hebben ingericht, maar ook clubs die ludieke rookacties hebben. „Sommige horecaondernemers hebben zeer creatieve oplossingen bedacht. Er is een kroeg met een treintje van de bar naar de rookruimte zodat klanten gewoon kunnen blijven bestellen”, aldus een woordvoerder van de site. Je kunt als roker cafés toevoegen en commentaar achterlaten over de kwaliteit en hygiëne van het rookfoyer. De horecagelegenheden zijn uitgesplitst in categorieën en gerangschikt per provincie. (RW)