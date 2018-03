Zorgen over doden door vastbinden

DEN HAAG. De Tweede Kamer is bezorgd over het vastbinden van patiënten in zorginstellingen. Aanleiding zijn berichten dat dit jaar al zeven doden zijn gevallen bij het gebruik van zogeheten `onrustbanden` bij onrustige patiënten, bijvoorbeeld demente bejaarden. Volgende week wil de Kamer hierover in debat. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)hebben zich dodelijke ongevallen voorgedaan die te vermijden waren geweest.