Zo kom je tot een beter sociaal plan Ponts-de-Cé. Stakende werknemers van de Franse metaalsmelterij Helveticast dreigen hun bedrijf op te blazen. Ze eisen van de eigenaar een beter sociaal plan voor de achttien werknemers die ontslagen dreigen te worden. In totaal werken er negentig mensen. De arbeider op de foto heeft zich in afvalzakken gewikkeld, terwijl hij de bedrading monteert van de schakeling waarmee gasflessen in een loods tot ontploffing kunnen worden gebracht. Ofschoon hun ultimatum dinsdag was verstreken, hebben de werknemers hun dreigement nog niet uitgevoerd. Helveticast, in het West-Franse plaatsje Ponts-de-Cé, nabij Angers, is in handen van de Zwitserse investeerder Vista Capital Management. Foto AFP/Frank Perry Un employé de la fonderie Helveticast, dissimulé sous un sac en plastique, installe le câble électrique du système de mise à feu à l'intérieur de l'usine le 23 septembre 2008 aux Ponts-de-Cé. Des bouteilles de gaz ont été disposées sur des piles de caisses contenant des pièces en aluminium par des salariés de l'usine en grève depuis plus d'une semaine pour dénoncer un plan social. Ils menacent de "faire sauter" 14.000 pièces en aluminium amoncelées devant leur usine, selon des sources syndicales. La fonderie est la propriété du fonds d'investissement suisse Vista Capital Management. AFP PHOTO FRANK PERRY

