Wie wil de Belgische crisis nog volgen?

Geert Bourgeois zag er wat gehavend uit. De minister die maandag uit de Vlaamse regering stapte, had een rode plek op zijn kin. Néé, er wordt nog altijd niet gevochten in Brussel. Wie de politieke soap in België van dag tot dag volgt, weet gelukkig beter. Geert Bourgeois viel onlangs met zijn fiets in een put.

Maar wie volgt het nog? „Wie wíl dit nog volgen”, vroeg politicoloog Carl Devos zich gisteren af in De Standaard. Devos is een van ’s lands beste en bekendste commentatoren. Maanden bleef hij optimistisch waar anderen geen uitweg meer zagen. Maar ook hij kan zijn ergernis niet meer verbergen. Een groot deel van het publiek heeft afgehaakt, denkt hij. En zij die het nog wel proberen te volgen, zijn boos. „Ik deel die boosheid: onze politici hebben er een ongelooflijk potje van gemaakt. Er is geen leiding meer, geen scenario.”

Maandag verplaatste de crisis zich naar het Vlaamse niveau. Behalve een federale, Belgische regering, onder leiding van premier Yves Leterme, zijn er ook in Vlaanderen, Wallonië en Brussel eigen regeringen met eigen minister-presidenten. Het is een van de redenen dat alles in België de afgelopen anderhalf jaar toch redelijk door bleef draaien. Terwijl de landelijke politiek werd verlamd door tegenstellingen tussen Vlamingen en Franstaligen gingen andere politici gewoon door met hun werk.

Een van die politici is Kris Peeters, de minister-president van Vlaanderen en net als Leterme een christen-democraat. Hij probeerde de afgelopen weken voor elkaar te krijgen wat anderen nu al vijftien maanden niet lukt: gesprekken op gang brengen tussen Vlamingen en Franstaligen over een staatshervorming. Die zou er voor moeten zorgen dat Vlaanderen meer bevoegdheden krijgt.

Geert Bourgeois, minister voor de Nieuw-Vlaamse Alliantie, zou meedoen aan die gesprekken. Maar hij geloofde er niet meer in en stapte op. De N-VA is een kleine partij die een ‘kartel’ vormde met de christen-democraten van premier Leterme. Met één programma wonnen ze de verkiezingen op 9 juni vorig jaar. Dat kartel lijkt nu dood, maar de Vlaamse regering is gered.

De politieke situatie is daardoor nog wat wonderlijker geworden, waardoor Leterme geen meerderheid meer onder Vlaamse partijen meer heeft. Dat is nog nooit vertoond.

Grondwettelijk is dat geen probleem, politiek wel, voor Leterme. Vlaamse kranten herinnerden hem er gisteren aan dat hij zo’n regering in het verleden uitsloot door die ‘anti-Vlaams’ te noemen. Toen oud-premier Guy Verhofstadt vorig jaar suggereerde dat er misschien tijdelijk een regering moest komen zonder Vlaamse meerderheid, zei Leterme: „Dat zal niet passeren. Dan bevechten we u te land, ter zee en in de lucht, van Opgrimbie tot De Panne.”

Hier en daar is verheugd gereageerd op de ruzie tussen Vlaamse christen-democraten (CD&V) en N-VA. ‘Place au dialogue’, kopt de Franstalige krant Le Soir, gisteren: ruimte voor dialoog. Het Laatste Nieuws opent met de vraag: ‘Kan het nu eindelijk beginnen?’

Vooral voor Franstaligen was N-VA-leider Bart De Wever afgelopen jaar de boeman. Hij denkt dat België uiteindelijk geen toekomst heeft en jaagt Franstaligen op stang door dat hardop te zeggen. Zonder N-VA zou Leterme makkelijker kunnen onderhandelen, denken sommigen.

Maar er zijn goede redenen om te geloven dat de zaken alleen maar moeilijker zijn geworden. De regionale verkiezingen, in juni volgend jaar, komen steeds dichterbij. De partijen die daar aan meedoen, zijn dezelfde partijen die meededen aan landelijke verkiezingen. Franstaligen, die een staatshervorming tot nu toe afhielden, zullen weinig zin hebben om kort voor die verkiezingen plots wel grote concessies te doen. En Leterme zal zich meer dan ooit moeten opstellen als ‘goede Vlaming’ die vasthoudt aan zijn eisen.