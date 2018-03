VARESE, 24 sept. Adriano Malori is wereldkampioen tijdrijden bij de beloften geworden. De Italiaanse wielrenner was op het parkoers in Varese bijna een minuut sneller dan de Duitser Patrick Gretsch. Het brons ging naar de Australiër Cameron Meyer. Malori volgt Lars Boom op, die de titel vorig jaar won.