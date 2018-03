Bakken, grillen, frituren, poffen, stoven, vullen, inmaken, ik dacht dat ik inmiddels alles wel gedaan had met de aubergine. Tot ik drie weken geleden bij vriend Theo ging eten. Daar, gezeten in de late zondagavondzon die nog net over het dak van zijn Haagse hofje scheen, at ik voor het eerst gestoomde aubergine.

En hoewel mijn eigen gebakken, gegrilde, gefrituurde, gepofte, gestoofde, gevulde en ingemaakte aubergines mij nog nooit hadden teleurgesteld, waren Theo’s aubergines niet minder dan een openbaring. Zijdezacht van structuur, ronduit sappig, en delicater van smaak dan ik ze ooit in een moussaka, een ratatouille of een pasta alla norma heb geproefd.

„Wauw”, was het meest zinnige dat ik uit kon brengen. En nadat ik nog zo’n juweeltje tussen mijn eetstokjes geklemd, door de hete chilisaus gesleurd en naar binnen had laten glibberen opnieuw: „Wauw.”

Vanzelfsprekend zeurde ik Theo net zo lang aan zijn kop tot hij zijn bron verried. Het recept bleek afkomstig van de Britse sinologe en kookschrijfster Fuchsia Dunlop, uit haar boek Sichuan Cookery. Nog dezelfde avond bestelde ik het boek op Amazon. Omdat het niet meer in druk is, moest ik een exemplaar tweedehands uit Amerika laten versturen.

Drie weken lang ging er geen dag voorbij of ik dacht aan gestoomde aubergines met chilisaus. Afgelopen zaterdag werd het boek bezorgd. Nog diezelfde avond stond de ‘hong you qie zi’ op tafel. En het bezoek zei: „Wauw.”

Voor de dipsaus heb je Chinese chiliolie nodig; je kent het vast uit de potjes die altijd op tafel staan bij de buurtchinees. Het is bijzonder pittig spul. Vriend Theo maakt zijn eigen chiliolie, waarvan ik een pot meekreeg. Maar het is vrij algemeen verkrijgbaar bij de toko. Neem meteen een fles Shaoxing mee, een lang houdbare rijstwijn die een rokerig en authentiek Chinees aroma geeft aan al je wokgerechten.

Voorgerecht of snack voor 4 personen:

2 grote aubergines

3 eetlepels lichte sojasaus

1½ theelepel Shaoxing

2 theelepels suiker

2 theelepels chiliolie, met chilivlokken

1 theelepel sesamolie

Snijd de steelaanzetten weg en halveer de aubergines in de lengte. Wie niet van bitter houdt, kan de snijvlakken lichtjes met zout bestrooien, er een gewicht op leggen en ze zo minimaal een half uur laten staan.

Leg de aubergines in een stoommandje of vergiet en hang deze boven een pan met kokend water. Dek af en stoom de aubergines in 10 tot 15 minuten gaar. Laat ze afkoelen snijd ze in brokken. Doe de sojasaus, de Shaoxing of azijn en suiker in een kommetje en roer tot de suiker is opgelost. Voeg de chiliolie inclusief een deel van de vlokken en de sesamolie toe. Serveer de aubergines met eetstokjes en de saus als dip.

