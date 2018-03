In welk land zou Hans relatief de meest voorkomende naam zijn? Duitsland? Nederland misschien? In ieder geval een land in West-Europa, zou je zeggen. Maar nee, Hans komt het meest voor in India. De naam is vooral onder Sikhs erg populair.

