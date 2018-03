Vooronderzoek naar gedrag Huntelaar

ZEIST. De aanklager betaald voetbal van de KNVB begint een vooronderzoek naar uitlatingen die Ajax-spits Klaas-Jan Huntelaar zondag deed na afloop van de uitwedstrijd tegen Feyenoord (2-2). De aanvaller liet zich kritisch uit over scheidsrechter Eric Braamhaar. Als de aanklager tot de conclusie komt dat Huntelaar met zijn uitlatingen te ver is gegaan, doet hij de voetballer een schikkingsvoorstel. Welke sanctie dat voorstel zou inhouden, is volgens een woordvoerster van de voetbalbond nu nog niet te voorspellen.