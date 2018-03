NIEUWEGEIN, 24 sept. Het Nederlandse mannen volleybalteam keert na een afwezigheid van vijf jaar terug in de World League. De Verenigde Staten, Italië en China zijn in juni en juli 2009 de tegenstanders van Oranje in het prestigieuze toernooi. De World League Council in het Zwitserse Lausanne nam het besluit om de nummer dertig van de wereldranglijst weer op te nemen in de elite van het volleybal.