Verlies ziekenhuis wordt onderzocht

Accountantsbureau KPMG onderzoekt een onverwacht verlies van 7 miljoen euro bij de IJsselmeerziekenhuizen, in opdracht van de raad van toezicht van de instelling. „Van dit verlies is een niet onbelangrijk bedrag onverklaarbaar”, zegt voorzitter Harry Borghouts van de raad van toezicht in een gesprek met deze krant. Hij is tevens commissaris van de koningin in Noord-Holland. Over twee weken komt KPMG met het eerste rapport over het miljoenenverlies.

IJsselmeerziekenhuizen, gevestigd in Lelystad en Emmeloord, is vorige week door de Inspectie voor de Gezondheidszorg gedwongen zijn operatiekamers direct te sluiten, omdat behandelingen onveilig waren voor patiënten. Door een defecte installatie werd in operatiekamers niet-steriele lucht aangevoerd. Dit vergroot de kans op infecties.

Na de ingreep van de Inspectie is bestuursvoorzitter Gersji Rodrigues Pereira op non-actief gesteld. „Ik doe geen uitspraak of Pereira ons een adequate verklaring heeft gegeven voor het miljoenenverlies”, zegt Borghouts. In juli kwamen de verliezen aan het licht. Het tekort is waarschijnlijk intussen verder opgelopen.

De problemen zijn zo groot dat Borghouts de verkoop van het ziekenhuis of opsplitsing ervan „niet uitsluit”. Lelystad zou kunnen fuseren met het Flevoziekenhuis in Almere. Het Antonius Ziekenhuis in Sneek heeft al belangstelling getoond voor de instelling in Emmeloord. Ook Sint Jansdal in Harderwijk komt volgens Borghouts in aanmerking. Afstoten van Emmeloord is volgens hem ook mogelijk. Dit gebouw staat half leeg.

IJsselmeerziekenhuizen is in 1990 ontstaan door fusie van de ziekenhuizen in Emmeloord en Lelystad. De vestigingen hebben nooit goed samengewerkt. Borghouts komt binnen zes weken met een toekomstplan. De raad van toezicht kan voor financiële steun een beroep doen op het waarborgfonds van de Nederlandse Zorgautoriteit.

