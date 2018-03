Van Commenée gaat Britse atletiek leiden

Charles van Commenée (50) verlaat na vier jaar de sportkoepel NOC*NSF om hoofdcoach van de Britse atletiekbond UK Athletics te worden. De technisch directeur en chef de mission van de Nederlandse olympisch ploeg bij de Spelen in Peking beoordeelt zijn nieuwe baan als prestigieus en vond het een „kans die hij niet kon laten lopen”.

Na zijn presentatie gisterochtend in het Marriott-hotel nabij vliegveld Heathrow in Londen, lichtte hij ’s avonds zijn vertrek toe tijdens een persconferentie op de luchthaven Schiphol. Hij zei het vooral een grote eer te vinden verantwoordelijk te worden voor de Britse atletiekprestaties bij de Olympische Spelen over vier jaar in Londen. „Zouden de Spelen niet in Londen worden gehouden, dan was ik waarschijnlijk in Nederland gebleven.” Van Commenée voelt zich bovendien gestreeld te zijn teruggevraagd door UK Athletics, waar hij in de periode 2000-2004 als coach verantwoordelijk was voor de springnummers en de meerkamp.

Hoewel zijn vertrek een weloverwogen keus is, vindt Van Commenée ook dat hij NOC*NSF in de steek laat, zeker met het oog op de Winterspelen van 2010 in Vancouver. „Maar dat heeft me niet weerhouden, omdat een vertrek altijd ongelegen komt.”

Op de bewering van Peter Verlooy, topsportcoördinator van de atletiekbond en goede vriend van Van Commenée, dat NOC*NSF zich te weinig heeft ingespannen om de technisch directeur te behouden, wilden betrokkenen niet reageren. NOC*NSF-voorzitter Erica Terpstra zei „dat hij niet was te behouden” en „zijn vertrek buitengewoon te betreuren”, maar geen mededelingen te doen over gesprekken met Van Commenée. De technisch directeur wilde alleen kwijt dat werkrelaties geen invloed op zijn besluit hebben gehad.

Wel erkende Van Commenée dat hij al voor de Spelen in Peking had gekozen voor UK Athletics. En daarvan had hij NOC*NSF op de hoogte gesteld. Hij wilde in Peking niet worden belast met de vraag of hij op de Britse aanbieding moest ingaan.”