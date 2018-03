In mijn hoofd zit een zomer vol met flarden van andermans gezinsleven. Omdat je ’s zomers meer buiten leeft dan in de rest van het jaar, zie en hoor je veel meer, soms bewust maar meestal halfbewust – terwijl je een krant leest of met iemand praat.

Twee scènes zijn me het meest bijgebleven. Ik gebruik het woord ‘scène’ omdat het geheugen deze flarden werkelijkheid als favoriete filmbeelden lijkt te hebben opgeslagen. Ze komen als vanzelf bovendrijven bij woorden als ‘vader’ en ‘zoon’.

Op een strand aan de Zeeuwse kust zat een jongen van een jaar of vijftien naast twee volwassenen, vermoedelijk zijn vader en diens jonge vrouw of vriendin. Het leeftijdsverschil tussen man en vrouw bedroeg zeker vijfentwintig jaar. Zij gingen met elkaar om als mensen die nog niet zo lang samen zijn. Ze zaten steeds dicht tegen elkaar aan en praatten en knuffelden veel. De afstand tussen hen en de jongen bedroeg een kleine meter – niet veel, maar toch alleszeggend.

De jongen wist zich niet goed raad met zijn houding. Hij bestudeerde zijn lange witte benen, keek eens naar de strakblauwe lucht en zakte af en toe met een zucht achterover in het zand. Hij voelde zich ongetwijfeld buitengesloten, maar wilde dat niet laten merken, vooral niet tegenover de nieuwsgierige buitenwereld, waarvoor jongens van vijftien o zo gevoelig zijn. Hij zat daar met pa en zijn nieuwe jonge ding, wat hadden anderen daarmee te maken, zoiets kwam toch wel vaker voor?

Hoewel de vrouw het verst van de jongen vandaan zat, werd zij zich als eerste bewust van zijn isolement. Af en toe onderbrak ze de strelingen van haar man om achter diens rug langs iets tegen de jongen te zeggen. Een losse opmerking, een grapje. De jongen zei weinig terug, hij was er niet voor in de stemming en zou het liefst halsoverkop naar zijn hotelkamer zijn teruggekeerd om zijn hart in volstrekte eenzaamheid te bezitten.

De vader onthield zich van iedere toenaderingspoging tot zijn zoon, hij had zijn handen vol aan de andere toenaderingen. Na een uurtje stonden ze op, klopten hun badlakens uit en gingen er vandoor. Man en vrouw voorop, de jongen er – weer op dat metertje – achteraan.

Drie weken later.

Ik sta op het IJveer van Amsterdam-Noord naar de steigers achter het Centraal Station. Het is aan het einde van een warme zondagmiddag, fietsers en wandelaars keren naar huis terug.

Voor mij staan drie Italiaanse toeristen, een man en vrouw van in de veertig en een jongen van een jaar of twaalf. Mijn indruk is dat slechts één van hen zijn biologische ouder is – waarschijnlijk de man. Ook dit echtpaar is vooral met zichzelf bezig, maar deze jongen neemt daar geen genoegen mee. Hij komt steeds weer naar ze toegerend en probeert ze dan in één greep te omhelzen.

De vrouw lacht tegen hem, je kunt zien dat ze de jongen mag. Maar de vader is er niet van gediend, hij weert de jongen nogal hardhandig af, vooral als die hem probeert te kussen.

Als ze de boot verlaten, wringt de jongen zich tussen man en vrouw in en slaat zijn arm om de rug van zijn vader. Maar die duwt de arm snel weg, alsof hij zich van een last moet bevrijden.

Misschien heet die last wel schuldgevoel.