Twintig jaar cel voor `mp3-moord`

Brussel, 24 sept. De rechtbank in Brussel heeft gisteren de 19-jarige Adam G. uit Polen veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf wegens diefstal met geweld en met de dood tot gevolg. Hij had op 12 april 2006 op klaarlichte dag bij het Centraal Station van Brussel geprobeerd de mp3-speler van Joe van Holsbeeck (17) te stelen. Toen deze zich verweerde werd hij door Adam G. met een mes in de borst en het hart gestoken. De dader ontkwam, maar werd later in Polen gearresteerd.