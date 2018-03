Tweede leven voor voormalige rosse buurt in Rotterdam

Als „bleue Brabander” keek hij dertig jaar geleden zijn ogen uit op Katendrecht. Blote borsten had Harry-Jan Bus (48) uit Stampersgat nog nooit gezien. Maar bij zijn dagelijkse ronde langs de Chinese restaurants op het Rotterdamse schiereiland ontkwam de toenmalige vleesbezorger niet aan de vele raamprostituees. „Elke dag rooie oortjes”, grijnst Bus.

In niets herinnert Katendrecht nog aan dat roemruchte verleden. De rosse buurt bestaat niet meer. Het opgeknapte Deliplein in het hart van De Kaap oogt anno 2008 als een plaatje. Achter een van de gerenoveerde art-decogevels huist sinds vorige maand het theater, dat oud-cabaretier en -muzikant Bus samen met zijn echtgenote Rachèl van Olm (41) opzette: De Walhalla. Afgelopen zondag verrichtte burgemeester Ivo Opstelten de officiële opening van het kleine (tachtig stoelen), maar intieme ‘theater in vestzakformaat’.

Een blik op het najaarsprogramma leert dat Bus en Van Olm zich hebben laten inspireren door het rondreizende theaterfestival De Parade. Op het eerste affiche prijken de namen van Micha Wertheim, Anne van Veen en Mike Boddé. Van Olm zegt een theater na te streven „waar ook de bekende namen in kleine kring kunnen experimenteren”. In de grotere zalen krijgen zij daartoe vaak de kans niet meer, weet de oud-programmamaker van de VPRO.

Maar hoe levensvatbaar is een theater (jaarbegroting 500.000 euro) in dit deel van Rotterdam-Zuid? Nog altijd staat Katendrecht te boek als een probleemwijk. Afgelopen zomer stelde de gemeente een – inmiddels weer opgeheven – avondklok in op het schiereiland, in een poging jeugdige onruststokers te beteugelen. Bus en Van Olm spreken van „een overtrokken maatregel”. Maar dan nog, zegt de laatste. „Is het in de Bronx in New York dan zo lekker rustig? Bij uitgaan hoort een zekere spanning.” Juist de merknaam ‘Katendrecht’ garandeert aantrekkingskracht, meent Bus. „Vrijwel iedereen in Nederland kent dit roemrijke stukje Rotterdam.” Bovendien verplaatst het culturele leven in de stad zich meer en meer naar de zuidoevers van de Nieuwe Maas. Op de Wilhelminapier, pal tegenover Katendrecht, staan al enige tijd het Nieuwe Luxor-theater en het Fotomuseum. Komend jaar maakt ook filmhuis Lantaren/Venster de sprong vanuit het centrum. Een loopbrug moet de Wilhelminapier en Katendrecht vanaf 2010 met elkaar verbinden. Dan zal ook een begin worden gemaakt met de bouw van het uiteindelijke doel van Bus en Van Olm: een theater (twee zalen) met restaurant in een – nu nog grauwe – opslagloods schuin tegenover De Walhalla. Met het bouwproject is een investering gemoeid van 11 miljoen euro. De gemeente Rotterdam draagt 4 miljoen bij via het Pact op Zuid, het restant komt voor rekening van ‘Den Haag’ en ‘Brussel’.

Bij de lancering van hun plannen, nu bijna twee jaar geleden, legde Van Olm de culturele agenda’s van Amsterdam en Rotterdam naast elkaar. De laatste stak schril af bij de eerste, en dat is nog altijd zo. Terwijl Rotterdam in de jaren dertig gold als dé premièrestad van Nederland, zegt Van Olm, die zelf opgroeide in Rotterdam-West. „Het amusement moet terug in deze stad. Ook daar willen we een bijdrage aan leveren.”

Als hun pilottheater uiteindelijk ook de leefbaarheid van Katendrecht ten goede komt, is dat „mooi meegenomen, maar het is niet ons hoofddoel”, benadrukt Bus. „Wij zijn geen welzijnswerkers.” Niettemin hield Walhalla vorige week open huis voor de bewoners met enkele proefvoorstellingen. „Mensen die nog nooit van hun leven in een theater waren geweest, en zo trots waren als een pauw”, zegt Van Olm. Diezelfde trots bleek vorige maand, toen het voormalige stoomschip De Rotterdam definitief aanmeerde aan de kade van de voormalige zeemansbuurt. Toch hadden sommige bewoners aanvankelijk hun bedenkingen. Het theater van Bus en Van Olm is gevestigd in wat ooit de beruchte danssalon Walhalla was. „Boven speelden de artiesten, beneden werd geregeld gevochten”, vertelt Bus. Een aantal bewoners wilde niet meer aan dat verleden herinnerd worden. Een charmeoffensief bracht hen alsnog op andere gedachten. Bus: „Walhalla is een prachtige naam, en bovendien was het hier vroeger niet alleen maar ellende.”