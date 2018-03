tv nieuws en documentaires How to build a cathedral BBC2., 20.00-21.00u. De kathedralen waren de wonderen van de middeleeuwse wereld, de grootste bouwwerken sinds de Egyptische piramides. Architectuurhistoricus Jon Cannon zoekt uit hoe onze voorouders in staat waren om deze enorme constructies te maken, in een tijd dat de meesten nog in krotten woonden.