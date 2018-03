El métodoBelgië2., 20.40-22.35u.(2005, Marcelo Piñeyro)

Sterk psychologisch drama over het kantoorleven, de jungle waar alleen degenen met rechte ruggen en eeltige ellebogen standhouden. Zeven sollicitanten in Madrid dingen naar dezelfde baan. Als snel blijken ze gevangen in een serie experimentele sollicitatierondes.

ZusjeNed2., 23.50-1.10u.(Robert Jan Westdijk, 1995)

In het verrassende acteerdebuut van Kim van Kooten achtervolgt een geobsedeerde jongen zijn zusje met een video-8-camera. De kijker danst met de camera mee in de haat-liefdeverhouding van de twee. Humoristisch beeld van twintigers in de jaren negentig.