tv andere aanraders

WijZijnDeGeschiedenisNed2., 19.25-19.55u.

Eerste aflevering van een elfdelige serie over grote en kleine gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis, aan de hand van beelden en persoonlijke getuigenissen. In deze aflevering onder andere: hoe een ongehoorzame stagiair van het AMC in Amsterdam voorkwam dat de legionellabesmetting op de Westfriese Flora in Bovenkarspel nog meer slachtoffers maakte, en de Amsterdamse ‘witkarren’ die (net als de bekende witte fietsen) twintig jaar lang als alternatief vervoer dienst deden.