Tuinders: gas blijft duur ondanks gedaalde olieprijs

Den Haag, 24 sept. LTO Nederland wil dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ingrijpt, omdat de prijs van gas voor de tuinders hoog blijft, terwijl de olieprijs al weer enige tijd daalt. Volgens de land- en tuinbouworganisatie blijkt hieruit dat er onvoldoende marktwerking is. Volgens LTO is het aantal aanbieders van gas te beperkt en wordt dat in de hand gewerkt doordat de ruimte in het gasnet voor andere partijen dan Gasterra te beperkt is. Ook zou de gasmarkt niet voldoende transparant zijn, waardoor handelspartijen grotere risico`s lopen, met hogere prijzen als gevolg.