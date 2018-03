Trage publicatie van effectmedicijn

Rotterdam. Klinische studies naar de effecten van medicijnen met een minder gunstige uitkomst worden traag, of helemaal niet gepubliceerd. Hierdoor kan bij artsen een te gunstig beeld van bepaalde medicijnen ontstaan. Amerikaanse onderzoekers bekeken de publicatiestatus van 909 klinische studies die waren gedaan voor de goedkeuring van negentig nieuwe geneesmiddelen door de Food and Drug Administration (FDA). Ruim de helft van de studies tussen 1998 en 2000 lag na vijf jaar nog steeds in de la. Ze waren niet gepubliceerd in vakbladen. Van de belangrijkste, grote onderzoeken met duidelijke resultaten werd driekwart publiek gemaakt, staat deze week in PloS Medicine. Dat waren meestal studies waarin positieve effecten werden gevonden voor het nieuwe middel.