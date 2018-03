Toneelprijs stopt omdat het prijzengeld op is

De allerlaatste Van der Vies Prijs voor toneelschrijvers is gewonnen door Magne van den Berg en Jorieke Abbing. De driejaarlijkse prijs moet stoppen omdat het geld op is.

Magne van den Berg (Enschede 1967) krijgt de prijs voor De lange nasleep van een korte mededeling. Het stuk gaat over een man die aankondigt uit een kleine gemeenschap te willen stappen. Het stuk wordt zondag gelezen op de Toneelschrijfdag in de Amsterdamse Balie. Het zou in 2010 worden opgevoerd, maar het heeft nog geen regisseur. Van den Berg schreef eerder Op dagen van scherp licht voor Servaes Nelissen en Kale bomen ruisen niet voor Jetse Batelaan. Ze maakt sobere teksten met een onderdrukt drama.

Jorieke Abbing (Leusden 1983) is net afgestudeerd en schrijft voor kinderen. Haar bekroonde stuk Beste sneeuw gaat over een meisje dat lijdt onder de scheiding van haar ouders. Zij steekt de jas van moeders nieuwe vriend in de brand en schrijft een brief aan de sneeuw: „Beste sneeuw, je werkt niet mee. Je ligt daar maar te liggen.” Op opvoering van Beste sneeuw is nog geen zicht.

De Vereniging voor Letterkundigen had nog 14.000 euro over uit het legaat van naamgever mr. H.G. Van der Vies, en besloot daarom de laatste prijs aan twee mensen te geven. Zij krijgen ieder 5.000 euro. De rest gaat op aan de uitreiking en een essay. De prijs, ingesteld in 1939, werd onder meer gewonnen door Jan de Hartog, Top Naeff, Abdelkader Benali en Peer Wittenbols. Beroemdste winnaar is Gerard Reve die de prijs kreeg voor het toneelstuk Moorlandshuis (1960), dat nooit is opgevoerd of uitgegeven.

Er bestaat nog één andere prijs voor toneelschrijvers: de Taalunie Toneelschrijfprijs (sedert 1987).