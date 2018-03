Toestel VS stort neer in Pakistan

Het Pakistaanse leger heeft vandaag het wrak gevonden van een Amerikaans onbemand spionagevliegtuigje in de tribale regio Zuid-Waziristan, aan de Afghaanse grens. Eerder op de dag meldden anonieme inlichtingenbronnen dat militairen en stamleden het toestel uit de lucht hadden geschoten, nadat het urenlang verkenningen zou hebben uitgevoerd. Volgens de verklaring van het leger is het toestel waarschijnlijk neergestort na een technisch mankement. Vanmorgen was er nog geen officiële Amerikaanse reactie.

Het is het derde bericht deze maand over Pakistaanse beschietingen op Amerikaanse toestellen. Tweemaal eerder zou het leger op Amerikaanse helikopters hebben geschoten. De twee landen hebben een nauwe, maar steeds minder gemakkelijke relatie in de bestrijding van extremisten die onderdak krijgen in de tribale gebieden. Zeker sinds de Amerikanen op 3 september een grondaanval uitvoerden in Zuid-Waziristan neemt de vijandigheid toe.

De deze maand gekozen president Asif Ali Zardari heeft gisteren in New York met de Amerikaanse president Bush over de aanval gesproken. Volgens Bush heeft Zardari „in zeer sterke bewoordingen over de soevereiniteit van Pakistan gesproken” en „willen de Verenigde Staten helpen”.

Bij het offensief in de tribale regio Bajaur heeft het leger vandaag naar eigen zeggen twintig militanten gedood. In Wana, de belangrijkste plaats in Zuid-Waziristan, zijn vandaag vier mannen geëxecuteerd die door een lokale, informele shari’a-rechtbank van moord waren beschuldigd. Ook buiten het stamgebied was er geweld. In Quetta, waar het Talibaanleiderschap zich zou ophouden, kwam een elfjarig meisje om bij een zelfmoordaanslag. (AP, Reuters)