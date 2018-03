Toen was bankroof heel gewoon

The Bank Job. Regie: Roger Donaldson. Met: Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore. In: 22 bioscopen.

Een groepje beminnelijke Britse volksjongens denkt een grote klapper te hebben gemaakt, maar het blijkt iets ingewikkelder en al snel liggen ze onder schot van rivaliserende gangsters die allemaal willen hebben wat zij hebben. Slechts chaos kan ze redden.

Dat is het stramien van de misdaadkomedies waarmee de Britse regisseur Guy Ritchie groot werd, en ook van The Bank Job Zij het dat regisseur Roger Donaldson een lichtvoetige bankrooffilm heeft gemaakt die zichzelf toch heel serieus neemt. Geen ingewikkelde meesterplannen en hightech, geen flitsende montage vol tijdsprongen, maar gewoon een lineair verhaal over geploeter met spade, drilboor en thermische lans uit de tijd dat een bankroof nog heel gewoon was.

Net als in zijn vorige film, The World’s Fastest Indian, laat Donaldson zich door een waar verhaal inspireren: de ‘walkietalkieroof’ van 1971 in Londen. In een notendop: in september 1971 vangt een radioamateur gesprekken op tussen bankrovers en een handlanger die op de uitkijk staat. De gealarmeerde politie controleert elke bank in een straal van tien kilometer en staat op een gegeven moment zelfs voor de met een tijdslot afgesloten kluisdeur van de Lloyds Bank in Baker Street zonder te beseffen dat de rovers aan de andere kant vrolijk depositokluisjes kraken. Zij hebben vanuit tassenwinkel Le Sac een tunnel gegraven naar de ‘ondoordringbare’ betonnen vloer van de kluis.

Aan de echte bankroof kleefden enkele curieuze aspecten. Zo verzocht de regering de pers na vier dagen via een zogeheten D-Notice met het oog op de nationale veiligheid over de roof te zwijgen; vier verdachten werden gearresteerd en veroordeeld zonder dat hun namen in de krant kwamen. The Bank Job geeft daarvoor een redelijk consistente verklaring. Een bende amateurs onder leiding van een autoverkoper in geldzorgen wordt ongewild gebruikt door de geheime dienst MI5. Zij mogen hun buit houden, want de mol van MI5 in de bende is louter geïnteresseerd in de inhoud van kluis 118: foto’s van prinses Margaret in een Caribische seksorgie. Eigenaar van die foto’s is Michael X, een drugsdealer, pooier en Black Power-profeet die de Britse regering chanteert.

Het meesterplan van MI5 valt in duigen als de bankrovers meer gevoelig materiaal meenemen dan hun lief is: foto’s van hoge politici in een sm-kelder en het kasboek van een pornobaron met betalingen aan iedere corrupte agent in Londen. Vanaf dat moment lopen geheimagenten, criminelen, foute rechercheurs en politici elkaar nerveus voor de voeten en mag lord Mountbatten proberen de dreigende chaos te bezweren.

The Bank Job kan bogen op een hecht script en vakkundige cast onder leiding van de Britse knuffelmacho Jason Stratham, die de film draagt met een overtuigend mengsel van naïviteit en stalen zenuwen wanneer het erop aankomt.

De tijd die het kost om de complexe intrige uit te spinnen, laat evenwel weinig ruimte voor context of verdieping. Het resultaat is rechttoe rechtaan entertainment: Roger Donaldson, een regisseur met flops noch hoogvliegers op zijn naam, toont in The Bank Job opnieuw zijn vakmanschap.

Maar wat is er nu echt gebeurd in 1971? De Britse pers spoorde recentelijk een van de bankrovers op, die best wil praten over de kinderporno en wapens die hij in de depositokluisjes aantrof maar geheimzinnig doet over koninklijke seksfoto’s.

Misschien biedt het Britse dossier over de echte Michael X ooit duidelijkheid: hij werd in 1975 op Trinidad opgehangen wegens een dubbele moord. Maar zijn dossier blijft gesloten tot 2054.