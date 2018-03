Televisie Voorkeur

actualiteiten

EénVandaag. Reportage over nieuwe burgemeester voor Rotterdam, met een inventarisatie van vijf potentiële kandidaten, van wie de namen rondzoemen op de Coolsingel. Ivo Opstelten neemt in januari, na tien jaar, afscheid, inmiddels is de strijd om z’n opvolging losgebarsten. Ned.1, 18.20-18.45u.

Netwerk. Tv-kok en smaakgoeroe Pierre Wind reageert op een reportage over de veranderde eetcultuur van de Nederlanders, vooral veroorzaakt door de supermarkten. Ook een reportage over de ontvoering van kinderen uit VN-vluchtelingenkampen in Tsjaad en Darfur. Ze worden door rebellen gedwongen te vechten in Soedan. Volgens de VN ondergaan tienduizend kinderen dit lot. Ned.2, 20.25-20.50u.

Nova/Den Haag Vandaag. Aandacht voor de aarzelingen in het Amerikaanse Congres over het reddingsplan voor de banken en de gevolgen daarvan op de aandelenmarkt. Advocaat Pieter Boogaerts stelt dat er heel veel mis is met de ambtsberichten van Buitenlandse Zaken, die Justitie gebruikt als informatiebron bij de beoordeling van asielverzoeken. Hij schreef er een boek over: Hoogverraad. Verder aandacht voor het debat over de groene stroom in de Kamer. Ned.2, 22.15-22.55u.

Nederlands Film Festival journaal. Interviews en reportages uit Utrecht. Onder anderen Marcel Hensema, vorig jaar winnaar van het Gouden Kalf voor beste acteur en ster in Simon van Eddy Terstall. Ook Monic Hendrickx, gast van het jaar en een kijkje achter de schermen van de openingsfilm Het Echte Leven van Robert Jan Westdijk. Ned.2, 23.20-23.50u.

praatprogramma

De wereld draait door. Regisseur Mijke de Jong en de hoofdrolspeelster Betty Qizmolli praten over de film Zus van Katia waarin een 13-jarig meisje haar moeder en zus ‘verliest’ aan de prostitutie. Matthijs van Nieuwkerk wordt bijgestaan door nrc.next-columniste Aaf Brandt Corstius. Ned.3, 19.30-20.20u.

Pauw & Witteman. Onder de gasten journalist en schrijver Joris van Casteren, die vertelt over zijn boek Lelystad. Hij legt uit waarom de stad waarin hij opgroeide is mislukt. Politicus Hannah Belliot vertelt dat zij zich tijdens de Europese verkiezingen verkiesbaar wil stellen als lijsttrekker van de PvdA. Ned.1, 23.05-0.00u.

informatief

WijZijnDeGeschiedenis. Serie met niet eerder vertelde verhalen bij bekende en minder bekende nieuwsgebeurtenissen uit de recente Nederlandse geschiedenis. Mensen die getuige waren van een nieuwsfeit gaan terug naar de plek waar het zich afspeelde, met soms een opvallende blik achter de schermen, en een andere keer met een nieuwe kijk op wat al bekend was. Altijd is een (nieuws)foto het startpunt. En soms blijkt het ooggetuigenverhaal net iets anders dan de foto van toen suggereerde. Ned.2, 19.25-19.55u.

Op uw gezondheid. Consumentenprogramma op het gebied van gezondheid met aandacht voor vaatdoekjes en ondervoeding. Ned.2, 19.55-20.25u.

Britains youngest grannies. Reportage over het onstuimig groeiende aantal jonge grootmoeders in Groot-Brittannië. BBC 2, 22.00-23.00u.

Dat kan beter. Serie populair-wetenschappelijke programma’s waarin specialisten zich over een probleem buigen. Afl.: Het leven kan langer. Iedereen gaat dood. Gezond leven en het vermijden van dodelijke ongelukken helpen, maar zijn er geen andere hulpmiddelen om gezond en lang te blijven leven? Moet het worden gezocht in onze biochemische samenstelling of in de technologie? Is het wel handig als ineens niemand meer doodgaat? Celbioloog Gerald de Haan, gerontoloog Jan Baars en evolutionair bioloog Bas Zwaan zijn experts op het gebied van veroudering. Wat moeten we doen en laten om zo lang mogelijk te leven? Ned.2, 22.50-23.25u.

amusement

Grumpy old women. Vrouwen van middelbare leeftijd mopperen eloquent over de verschillende aspecten van een baan. Met Sheila Hancock, Jenny Eclair, Stephanie Beacham, Muriel Gray, Arabella Weir. BBC 2, 23.00-23.30u.

drama

Achter de voordeur. Serie waarin buren elkaars huis verkennen om vooroordelen te ontzenuwen. De Turkse Mesut woont sinds zijn achtste in Nederland, zijn vader was een van de eerste gastarbeiders. Hij kan nog steeds moeilijk wennen aan de koele Nederlandse cultuur. In de Haagse Molenwijk worstelt Roos met haar gezondheid en met haar straat die multicultureel is geworden. Ned.2, 20.50-21.25u.

Silent witness. Britse politieserie rond drie forensisch pathologen. Afl.: Double dare. Vier jaar geleden heeft Anna Holland samen met haar vriend Michael Drage een jonge moeder in het bijzijn van haar kinderen doodgestoken. Nikki toonde aan dat Anna geen bijdrage had geleverd in de steekpartij, dus zij krijgt een kortere gevangenisstraf. Nu ze na vier jaar vrijkomt wordt ze vermoord zodra ze op vrije voeten is gesteld. Ned.1, 21.20-23.05u.

sport

RTL Voetbal: KNVB Beker. Rechtstreeks verslag van de wedstrijden om de KNVB Beker FC Emmen - FC Twente, gevolgd, om 20.38u. door Feyenoord - TOP Oss. RTL 7, 18.30-22.45u.

RTL Voetbal: KNVB Beker: samenvattingen. Samenvattingen van alle vandaag gespeelde bekerwedstrijden. RTL 7, 22.55-0.00u.