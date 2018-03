Straf voor coureur Lewis Hamilton blijft

PARIJS. De internationale automobielfederatie FIA heeft de straf gehandhaafd die autocoureur Lewis Hamilton kreeg na de Grote Prijs van België in de Formule 1. De beroepscommissie van de FIA wees gisteren het beroep van Hamiltons renstal McLaren af. Het betekent dat de Brit, die leidt in het wereldkampioenschap, derde blijft in de GP en de Braziliaan Felipe Massa van Ferrari wint. Hamilton ging op 7 september als eerste over de finish op het circuit van Francorchamps, maar werd twee uur later door een tijdstraf van 25 seconden teruggezet naar de derde plaats. Hamilton had in de slotfase van de wedstrijd een chicane afgesneden en daarbij de Fin Räikkönen onreglementair ingehaald.