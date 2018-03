Sonja Bakker komt met tijdschrift

Rotterdam. Vanaf vandaag ligt er een nieuwe personality glossy in de kiosk: Sonja. Net als haar dieetboeken is de Sonja (144 pagina`s) in eigen beheer uitgebracht door Sonja Bakker. Het moet vier tot zes keer per jaar gaan verschijnen. In het blad zullen behalve de bekende weekrecepten ook steeds interviews staan (deze keer: `Aan de keukentafel bij Robert ten Brink`), Sonja`s favoriete wandelingen en een SAS-column van een bekende Nederlander die niet Sonjabakkert. Daarbij staat SAS voor Schijt Aan Sonja. De eerste Sonja werd gisteren gepresenteerd in het AZ-stadion in Alkmaar en daar gevierd met een speciale, caloriearme taart. De Sonja verschijnt in een oplage van 200.000 exemplaren. Tegenover het ANP zei Sonja Bakker ook bezig te zijn met een televisieserie. Maar daarover wilde ze nog niets kwijt: ”Daar zijn we nog volop mee bezig.”