'Sleet' op lichaam dwingt Ritsma tot stoppen

Rintje Ritsma zet met onmiddellijke ingang een punt achter zijn actieve schaatsloopbaan. De 38-jarige Fries maakte dat vandaag tijdens een bijeenkomst op Flevonice in Biddinghuizen bekend.

Ritsma veroverde vier maal de wereldtitel allround, zes keer de Europese titel allround, twee maal goud op de WK afstanden en twee zilveren en vier bronzen medailles op de Olympische Spelen.

Ritsma geldt tevens als grondlegger van de commerciële teams in de schaatssport. Hij brak in 1995 met schaatsbond KNSB om zijn eigen ploeg op te zetten. Met Team Sanex opende hij de weg voor andere commerciële ploegen die tegenwoordig niet meer zijn weg te denken uit de schaatssport.

De Fries moest in Biddinghuizen toegeven dat er sleet zit op zijn ooit zo beresterke lijf. Ritsma reed zijn laatste rondje op het asfalt van Flevonice, de skeeler- en schaatsbaan van Flevoland. IJs was er niet te zien. „Ik bepaal toch graag zelf hoe ik afscheid neem”, zei de eigenzinnige Noorderling. „En hier in de natuur voel ik me thuis.”

Ritsma weigerde de afgelopen jaren het woord stoppen in de mond te nemen. „Het is me vaak gevraagd wanneer ik zou gaan stoppen. Daar zijn de media al in 1997 mee begonnen. Toen vonden ze al dat ik te oud was”, zei de voormalig wereld- en Europees kampioen allround, die in 1989 toetrad tot de kernploeg van Ab Krook. „Ik heb het dus nog lang volgehouden. Dit afscheid doet ook geen pijn. Dat ik stop met wedstrijdsport is toch een soort bevrijding. Misschien ben ik een seizoen te lang doorgegaan, maar ik heb het toch geprobeerd. Ik heb altijd gezegd dat ik zou schaatsen zolang ik er plezier in had.”

Deze zomer heeft hij nog geprobeerd zich te prepareren voor een nieuw schaatsseizoen. Hij merkte al vrij snel dat dit geen zin meer had. „Dan was ik doelloos rondjes gaan rijden”, aldus Ritsma. „Afgelopen jaren had ik al minder plezier in trainen en wedstrijden. Toch had ik nog in mijn hoofd om er vier, vijf jaren aan vast te plakken. Maar het lijf hield dat tegen.”

Ritsma kon nog niet duidelijk maken wat hij nu precies gaat doen om niet in een zwart gat te vallen. „De passie voor het schaatsen blijft, de passie voor wedstrijdsport is er niet meer. Op korte termijn zal ik mij terugtrekken uit de schaatssport, maar voor de toekomst sluit ik niets uit”, vertelde een van Nederlands beste schaatsers allertijden. Ritsma is gevraagd om zitting te nemen in de commissie van Ard Schenk die aanbevelingen moet doen voor een nieuw bestuur van de schaatsbond KNSB. „Het is een eer als Ard je vraagt”, besloot hij.