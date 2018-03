Sanyo Xacti HD1010: filmen in super slowmotion

Sanyo noemt zijn Xacti toestellen dual camera’s: foto en video in één. Dankzij de pistoolgreep en een uitklapbaar schermpje schiet je snel een plaatje, of dat nou beweegt of niet.

De Xacti HD1010, opvolger van de HD1000, kan filmen in high definition kwaliteit; 1920×1080 pixels en 30 beelden per seconde. Met een 8 GB geheugenkaartje kun je 80 minuten mpeg4 /AVC kwaliteit opnemen. Het leuke van dit model is de super slow motion stand waarmee je 300 beelden per seconde filmt en dus er-rug moo-ie ver-tra-gin-gen kunt vastleggen. Het lijkt er wel op alsof de resolutie in die modus wel iets teruggeschroefd wordt (zie filmpje hieronder). Foto’s maken gaat met een 4 megapixel beeldchip.

Een zuchtende videoverkoper heeft wel eens verklapt dat HD-camera’s niet echt de winkel uitvliegen omdat ‘de jeugd’ genoeg heeft aan een knullig filmpje dat met een goedkope telefoon geschoten is. Ook deze Xacti HD1010 heeft niet bepaald een meeneemprijs: 799 euro.