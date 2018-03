Rusland wil geen beraad over Iran

Een ministersbijeenkomst over nieuwe sancties tegen Iran, die deze week in New York zou worden gehouden, gaat niet door omdat Rusland het niet noodzakelijk acht. Dat is gisteren in New York bekendgemaakt. De Russische positie wordt in verband gebracht met de controverse tussen Moskou en het Westen over Georgië.

De bijeenkomst in New York zou de ministers van Buitenlandse Zaken van de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad – de VS, Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittannië – en Duitsland verenigen. Er zou worden gesproken over verscherping van de internationale sancties tegen Iran om dat land te dwingen zijn uraniumverrijkingsprogramma te bevriezen. Het Westen verdenkt Iran ervan heimelijk kernwapens te ontwikkelen. Iran zegt dat zijn activiteit vreedzaam is.

Een Russische woordvoerder zei gisteren dat „we geen brandalarm zien dat ons zou dwingen andere zaken af te zeggen in een extreem drukke week in de Algemene Vergadering van de VN”. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Frank-Walter Steinmeier, zei gehoord te hebben dat Rusland het beraad had afgezegd omdat Washington weigert in te stemmen met een bijeenkomst van de Groep van acht industriële mogendheden. Rusland maakt deel uit van de G8. Overigens ziet ook China niets in nieuwe sancties tegen Iran.

In een toespraak tot de Algemene Vergadering onderstreepte de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad tegenlijk nog eens dat Iran „zich teweer blijft stellen tegen de intimidatie en zijn rechten [op een nucleair programma] zal verdedigen”. Volgens de Iraanse president manipuleert een klein aantal „leugenachtige zionisten” de Amerikanen en Europeanen. Maar zowel „het zionistische regime” [Israël] als „het Amerikaanse rijk” staat op instorten, verklaarde hij. (Reuters, AP)