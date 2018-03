Rotterdam. Amateurclub Rijnsburgse Boys heeft gisteren RBC uitgeschakeld in de tweede ronde van de strijd om de KNVB-beker. De koploper in de hoofdklasse A won thuis met 2-1 van de club uit de eerste divisie. PSV versloeg in de tweede ronde Jong PSV met 3-0. Stijn Wuytens en Danko Lazovic (twee keer) maakten de doelpunten.