Richard Armstrong nieuwe directeur Guggenheim

NEW YORK, 24 SEPT. Richard Armstrong is benoemd tot nieuwe directeur van de Guggenheim Foundation. De 59-jarige Armstrong is afkomstig van het Carnegie Museum of Arts in Pittsburgh, waar hij sinds 1996 directeur was. Hij is de opvolger van Thomas Krens die zeven maanden geleden ontslag heeft genomen. De benoeming wordt gezien als een poging om de internationale richting die het museum, met vestigingen Berlijn, Venetië en Bilbao, onder leiding van Krens is ingeslagen een halt toe te roepen. ”We willen iemand met een passie voor kunst die ervan doordrongen is dat het New Yorkse Museum het centrum van ons universum is”, aldus Jennifer Blei Stockman, voorzitter van hetGuggenheim.